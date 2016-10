Täna ja homme täitub Viru Keskuse aatrium vaatemänguliste moeetendustega. Moefestival FIBIT toob vaatajateni neli erinevat šõud, milles on ühendatud sügistalvised maailmamoe trendid Eesti tippstilistide nägemuses ning kodumaiste disainerite looming. Ürituse kõrghetkeks on Eesti kuulsuste ühe lemmikbrändi Iris Janvieri SS’17 kevadsuvise kollektsiooni esmaesitlus laupäeval.



Viru Keskuse poodide moeparemikku koondavad ja teineteist ideaalselt täiendavad moeetendused "Võlumaailm“ ja "Peitus“. Kui "Võlumaailmas“ rabab meid ERKI Moeshow 2016 võitja stilist Mariliis Niine efektne värvide maailm, siis moeetenduses "Peitus“ paneb stilist Külli Piibar meid üllatuma kihtide ja detailide alt avanevate üllatuslike kombinatsioonide ning kargete toonidega. Kaubamaja erietenduse stilist, Eesti üks tippmoeloojaid Piret Ilves, on samuti lubanud moepublikule põnevat vaatemängu nii värvide kui ka minimalistlike lahenduste näol.



Eksklusiivselt laupäevase FIBITi kõrghetkeks on Eesti kuulsuste suureks lemmikuks kujunenud moebrändi Iris Janvieri järgmise kevadsuve kollektsiooni esmaesitlus.



Moeetendused on kõigile huvilistele nautimiseks tasuta.



Ajakava 14. oktoober



17.00 Moeetendus “Peitus”, stilist Külli Piibar



17.30 Moeetendus “Võlumaailm”, stilist Mariliis Niine



18.00 Kaubamaja sügistalvise hooaja moeetendus, stilist Piret Ilves





Ajakava 15. oktoober



12.30 Moeetendus “Peitus”, stilist Külli Piibar



13.00 Moeetendus “Võlumaailm”, stilist Mariliis Niine



13.30 Kaubamaja sügistalvise hooaja moeetendus, stilist Piret Ilves



15.00 IRIS JANVIER KEVADSUVI 2017 kollektsiooni esmaesitlus



15.30 Moeetendus “Peitus”, stilist Külli Piibar



16.00 Moeetendus “Võlumaailm”, stilist Mariliis Niine



16.30 Kaubamaja sügistalvise hooaja moeetendus, stilist Piret Ilves