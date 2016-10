Loomulikult vastas 1990ndatel ja selle sajandi esimesel kümnendil enamik küsitletuid jaatavalt, sest normaalne inimene ei saa ju olla nii kalgi südamega, et kerjusele raha ei anna. Minagi andsin kerjustele raha ilma kõhklemata. Kui inimene küsib, järelikult on vaja. Mäletame ju ka raamatutest ja filmidest väga sümpaatseid kerjuseid.

Nõukogude ajal oli kerjamine keelatud ja miilits lõpetas igasugused katsed juba enne, kui säärane mõtegi tekkis. Nõukogude ajal oli kerjamise sotsiaalne baas ka palju ahtam, sest inimesel, kes polnud järjekindel töölkäija, oli praegusega võrreldes lihtne töökohta pidada.

1990ndatel saabunud vabadusega ilmusid tänavatele taas kerjused.

Siis millalgi minetas mõni kerjus oma alandlikkuse, mis kaastunde võitmiseks selle töö juures on ülioluline, ja meedias hakkas ilmuma intervjuusid kerjustega, kes rääkisid oma üliheast teenistusest.

Eks ka „Printsis ja kerjuses“ hakkas kerjuspoiss Tomile printsi elu vägagi meelima ja ta palkas isegi teenreid juurde.

Ajakirjanikud tegid osaluseksperimente ja tõestasid, et kerjused ei valeta – see ongi tulus amet.

Siis tekkis mul küll kerjustele raha andmisel tõrge – kui inimene teenib lihtsalt tänavanurgal istumisega minust rohkem, kas ma siis olen ikka nii hea südamega, et annan veel juurde? Aga kui inimene nägi hädine välja, siis andsin ikka.

Kerjamise tulus äri

Nüüd on meil Euroopa Liidu tööjõu vaba liikumine ja viimastel aastatel on kerjamine nii ära lörtsitud tegevus, et ei teki mõtetki kellelegi raha anda. Tänapäeva kerjamine on puhas bisnis: mõne hetkega on need jalutud mehed, koertega või koerteta vanamammid tänavatel oma kohtadel ja vaatavad sulle anuvalt otsa. Eriti võigas oli ühel hommikul näha, kuidas turjakas mänedžer kaubikuga sandi kerjama tõi ja teda siis häälekalt instrueeris nagu treener tippsportlast enne starti.

Kui kõnnid näiteks Solarise juurest mööda Estonia puiesteed Viru keskusse ja sealt edasi piki Narva maanteed, võib lühikese aja jooksul sulle kolm või neli kerjust ette jääda. Teades kogu tausta, kuidas nad nagu orjad teenivad raha süsteemile ehk tervetele ja jõukatele inimestele, tekib seda inimlikku viletsust nähes ikkagi kahjutunne. Üritan neid mitte vaadata samal ajal, kui nemad üritavad mulle otsa vaadata ja käe välja sirutavad. See on kummaline kahestumise tunne, aga raha ma ei anna. See bisnis peab aga siiski toimima, kui seda ikka ja jälle samas kohas aetakse. Kui müüd ühel tänavanurgal ajalehti ja mitu päeva keegi ei osta, siis otsid ju uue koha.

Tallinna munitsipaalpolitsei tegeleb juba aastaid Rumeenia päritolu kerjuste tõrjumisega kesklinnast ja palub neile raha andmata jätta, aga ikka tulevad need jalutud mehed ja tudisevad eided tagasi.

Kerjamise muutumisega äriks on kerjuste kuningriik vist lõplikult kokku varisenud.

Eks ka „Printsis ja kerjuses“ oli üks Hugo, kes kerjas raha haiget teeseldes ja kelle kohta tänavale sattunud prints ütles, et see mees on petis. Nii et kõik on kunagi olnud.

Teisipäeva õhtul saatis munitsipaalpolitsei amet teate: „Tallinna on jõudnud uus laine kerjuseid. Mupo kesklinna inspektorite sõnul oli linn väljast rännanud kerjustest vaba ligi kaks kuud. „Kaks kuud sai vabalt elada ja hingata, nüüd kaks päeva tagasi tuli uus partii sisse – 4-5 inimest,“ selgitab kesklinna inspektor.“

Ma kohtasin neid küll ka selle kahe vaba kuu jooksul, aga tühja sellest.

Suvel tegi mupo mitu pressiteadet, et võõramaised kerjused on nüüd lahkunud, aga nad tulid jälle tagasi.

Kümned tuhanded linna külastanud inimesed viivad mälupiltides kaasa ka Eesti pealinna vigased kerjused. Mitte et keegi otseselt selles süüdi oleks, sest sama päritolu nii-öelda võõrleegionäridega on hädas kõik Põhjamaade pealinnad.

Nüüd on vist küll meie karm kliima oma töö teinud ja see „uus partii“ pole tööle ilmunud peale mõne üksiku erandi. Katsuge ise tundide viisi sellise ilmaga ühe koha peal koogutada. Need, kes staadionil Eesti jalgpallikoondise mänge käisid vaatamas, tundsid soojast riietusest hoolimata, kui pööraselt raske see on.

Häda kerjustega ei ole Eesti või Tallinna nähtus ega ka Tallinnas uus nähtus. Tõsine kerjuste tõrjumine käis juba 1930. aastatel ja valitsuse tasemel. Kerjamise eest sai karistada kolmekuulise vangistusega või saatmisega töölaagrisse ja Tallinnas viibimise keeluga. Ikkagi koostas politsei Tallinnas näiteks 1935. aastal kerjustele 447 protokolli.

Ausale kerjusele raha

Viimast korda andsin mina kerjajale raha enne praeguse kerjustelaine siia jõudmist. Stockmanni poe kõrval palus üks kurb neiu raha koju Narva sõiduks. Järgmisel päeval seisis sama kurb neiu sama koha peal ja küsis jälle koju Narva sõiduks raha. Kui küsisin, miks ta eile minu antud rahaga Narva ei sõitnud, siis ta solvus ja astus eemale.

Meenus, et siiski olen andnud küll hiljem ka küsijaile raha. Kui inimene astub ligi ja ütleb ausalt, et 20 senti jääb õllest puudu, siis annan talle selle puuduvad 20 senti puhtalt aususe eest. Kui tugeva pohmellilõhnaga mees ütleks, et 20 senti jääb puudu laste haridusse panustamisest, siis ma ütleks, et panusta ilma minu 20 sendita.

Niisugusest aususest on tohutu puudus igas eluvaldkonnas. Kõik muudkui tahavad vastutust kanda ja panustada. Firmasse, riiki, heategevusse, omavalitsusse, lastesse, julgeolekusse. Aga vaatad selle teksti taha ja näed ka omakasu.

Kogu see kerjamise äri toob aga sisse peenraha selle kõrval, mis äri pani püsti äsja puhkusele lahkunud president.