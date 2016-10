Hokiliiga KHL eilses mängus Magnitogorski Metallurgi ja Astana Barõsi vahel sai õnnetult vigastada kodumeeskonna ründaja Wojtek Wolski, kes viidi haiglasse reanimatsiooniosakonda.

Wolski viskus litrile järele, üks vastastest kukkus talle peale ning mees libises suurel kiirusel peaga vastu poordi. Tagajärjed: neljanda ja seitsmenda kaelalüli murd, selja- ja peaaju põrutus, näovigastused. Magnitogorski haigla plaanib hokimängija homme viia reanimatsioonist üle neurokirurgia osakonda.

30aastane Wolski on sündinud Kanadas, kuid Poola juurtega. Tal on taskus mõlema riigi pass, varem mängis mees NHLis. Kevadel võitis ta Metallurgiga KHLis esikoha. Kuidas mees vigastada sai, on näha ülalolevas videos - nõrgema närviga inimestele pole soovitatav.