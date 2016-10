Rahvusvaheline postitantsu liit IPSF on rahvusvahelisele olümpiakomiteele ROK saatnud avalduse, et teda tunnustataks olümpiaalana.

See protsess võib küll mitu aastat aega võtta. ROK sai veel teisegi avalduse - võtta kalapüük Tokyo olümpiamängude programmi näidisalana... Tõsi, korra on olümpiamängudel kala püütud, see juhtus 1900. aastal Pariisis.