Elvis Presley omaaegne abikaasa Priscilla ei sarnane põrmugi meie ettekujutusega 71aastasest naisest.

Äsja Briti telesaates “Lorraine” esinemas käinud näitlejanna astus kaamerate ette küll ülimalt noorusliku välimusega, kuid vaatajad täheldasid sotsiaalmeedias, et Priscila näos liikus ainult suu – kõik muu oli viimse vindini pingule tõmmatud.

“Mul on väga kahju, ta on kindlasti väga tore naine, aga mul tekivad tema vaatamisest õudusunenäod,” ahhetas üks Twitteri kasutaja. “Miks kuulsused endale nii palju ilulõikusi teha lasevad?” imestas teine. “Kas nad siis aru ei saa, kui ebaloomulikud nad välja näevad? Priscilla Presley nägu ei liigu!”

“Priscilla nägu näeb välja nagu mask! Teda on kurb vaadata,” kahetses kolmas.

Mulluses intervjuus ajakirjale HELLO! pihtis Presley, et ei tunne end üldse vanana. “See kõik on hirmus. Tunnen sisimas, et olen ikka alles laps.”