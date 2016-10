Kirjastused Pan MacMillan ja Henry Holt andsid neljapäeval teada, et nad on ühiselt saanud õiguse anda välja superstaar Elton Johni memuaarid.

69aastane laulja ja helilooja teeb teose valmimisel koostööd muusikaajakirjanik Alexis Petridisega. Raamat ilmub New York Posti teatel 2019. aastal.

Elton ütles oma avalduses, et mälestuste kirjapanek on talle katarsist pakkunud. “Tagasi vaadates mõistan, et mul on olnud tohutu eesõigus elada pöörast elu ... See on olnud üks vinge sõit Ameerika mägedel, ja sõit jätkub.”