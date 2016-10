Küsite, et kuidas Tesla vastu pidas? Kuidas see nüüd välja näeb? Millised on täpsed sõidu- ja remondikulud ning kui palju olen kahe aasta jooksul autole kulutanud ja sellega teeninud? Altpoolt saate teada ja näha.

Kõik algas 27. augustil 2014, kui ma ostsin oma sinise Tesla Model S P85. Ostsin selle kasutatuna ja 35 000 miili (56 300 km) läbinuna 79 000 dollari (71 900 EUR) eest. Uuena maksab auto üle 100 000 dollari (91 000 EUR).

Vähem kui kaks aastat hiljem, 16. augustil 2016, jõudsin kahe verstapostini: 100 000 miili (161 000 km) ja 500 Uberi sõitu. Mõlemad numbrid täitusid sama tunni sees.

Kuna tegu oli minu esimese tõeliselt kalli autoga, siis pidin ma leidma mingi mooduse, mis aitaks mul selle eest maksta. Muidugi meenus Uber ja panin end kirja. Kui 17. septembril Flagstaffis tegutsema hakati, tegingi seal kõige esimese ametliku sõidu.

Leidsin, et tahan sõita UberBlacki, mis on kõrgteenus. Viis kuud ei saanud ma sellega liituda, kuna Phoenixis oli ootejärjekord. Aga ootamine tasus ära: pesapalli SuperBowli ajal tehtud sõit maksis 305 dollarit, millest mina sain 225.

Samal SuperBowli nädalal jõudis mu Tesla ülemaailmsesse meediasse. Miks? Ah, lihtsalt see väike lugu sellest, kuidas pakkusin oma Tesla AirBnb's väljaüürimiseks kui "maailma kiireima hotelli". See lugu läks väga viraalseks.

Aga jah, lükkasin mitmeid potentsiaalseid üürilisi tagasi, kuid lasin kahel autoajakirjanikul maksta 85 ja 385 dollarit (tõstsin hinda lootuses edasisi külalisi eemale peletada) oma Teslas magada, sellal kui see oli pargitud mu garaaži.

Veider? Oh põrgut, jah.

Naljakas? Kindlasti.

Ehtne äriidee? Mm, vastus oleks suur ja rasvane EI.

Meediahullus andis mulle inspiratsiooni järgmiseks Tesla seikluseks, mis sai kesise nime "Miljoni Dollari Tesla Trett". Tegu oli 4,5-kuulise 27 615-miilise (44 440 km) reisiga läbi 48 USA osariigi, pluss Kanada, mille käigus intervjueerisin Teslas sõites huvitavaid ja inspireerivaid inimesi. Sellest sai (mitteametlikult) kõige pikem katkematu elektrisõidukiga tehtud road trip ja ma olin esimene Tesla omanik, kes külastas 200 SuperLaadijat.

Pärast seda rasket reisi hakkasin 2015. a oktoobris oma Teslat välja rentima Turo.com'is, mis on "AirBnB autodele".

Uberit ei hakanud ma uuesti sõitma enne kui tänavu juulis. Uberi hinnad on nii madalad, et ei tasu sõita seda kalli sõidukiga, eriti kui sissetuleku teenimine on su ainus eesmärk.

Tesla omamise kulud

Auto hind: 79 000 dollarit (71 900 EUR)

Aastahooldus: 600 dollarit (546 EUR)

Kaks vahetust rehve: 1700 dollarit (1546 EUR)

Õlivahetus: hahahaa

Pidurid? Eip. Regeneratiivne pidurdamine teeb 95% tööst ja samal ajal laeb akut.

Hoolduskulu kokku: 2300 dollarit (2092 EUR)

Remonditööde kulud:

12v aku: 400 dollarit (364 EUR)

Uksekäepideme remont: 1000 dollarit (910 EUR)

Rattakoopa kinnitused: 80 dollarit (73 EUR)

Remondikulu kokku: 1500 dollarit (1364 EUR)

Hooldus- ja remondikulud kokku: 3800 dollarit (3457 EUR).

Pidage meeles: minu läbitud kilometraaž oli viie "normaalse" aasta kogus. Tahaksin kuulda veel mõnest 100K dollari autost, mille puhul see maksaks vähem kui 4000 dollarit KÕIK KOKKU. Ah jaa, ilmselt maksin ka elektri eest vähem kui 1000 dollarit.

Teenistus

Uber: 500 sõitu, kokku 9 aktiivse kuu jooksul 6142 dollarit (5587 EUR)

Teised sõidud: 360 dollarit (327 EUR)

Turo: 20 väljarenti, 11 kuu jooksul kokku 6652 dollarit (6051 EUR)

AirBnb: 2 väljarenti, kokku 470 dollarit (428 EUR)

Tesla teenistus kokku: 13 625 dollarit (12 394 EUR)

Loo moraal?

Tesla pole tüüpiline peenutsev sajatonnine auto. See on mõeldud sõitmiseks ja kõvasti sõitmiseks. See pole lihtsalt igapäevane sõiduvahend, see on ka suure jõudlusega ja samas praktiline ja äärmiselt turvaline auto. See on tavapärasest autost parem nii paljudes kategooriates, et täitsa naljakas.