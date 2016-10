Rootsi vutiäss Zlatan Ibrahimovic siirdus suvel Manchester Unitedisse ning pole vaja imestada, et ta pani ka oma kaks poega sama klubi noorteakadeemiasse.

The Sun kirjutab, et kümneaastane Max ja kaheksane Vincent liitusid ManU akadeemias teiste seas Wayne Rooney, Michael Carricki, Ryan Giggsi ja Nicky Butti poegadega. Üks Unitedi siseringi kuuluv inimene rääkis lehele: klubi loodab, et isade anne on edasi kandunud ka mõnele lapsele.

Klubi noorteakadeemia on üle maailma kuulus, seal töötavad tipptasemel noortetreenerid.