Lahutusskandaali sattunud Brad Pitt tohtis üle mitme nädala oma lastega kohtuda, kirjutab Us Weekly.

Kuna abikaasa Angelina Jolie süüdistab Pitti vägivaldsuses, tohtis too oma võsukesi näha üksnes järelevaataja pilgu all. Kõik Jolie ja Pitti kuus last isaga ei kohtunud, kuid superstaar olevat olnud nii liigutatud, et talle tulid pisarad silma.

“Ta püüdis end vaos hoida, et lapsed endast välja ei läheks,” räägib keegi asjassepühendatu. Ometi olevat kohtumine kulgenud veidi pingutatud meeleolus. Lõpuks olevat tütred Vivienne ja Zahara nutma hakanud ning palunud, et isa nad koju viiks. Kodu all olevat nad silmas pidanud mitte ema hangitud uut üürimaja, vaid isa kodu. “Brad lubas, et see sünnib varsti.”