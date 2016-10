* Kammid ainult juukseotsi. Juuste liigne kammimine võib põhjustada juuksekarvade murdumist, kuid peanaha loomulik rasu on üks parimaid palsameid. Masseeri peanahka puidust harjastega harjaga, et stimuleerida vereringet ja juuste kasvu ning harja juukseid juurtest otsteni.

* Sa ei kammi juukseid enne nende pesemist. Juuksed on märjana eriti nõrgad ja märjad juuksed lähevad ka kergemini sassi. Juuksepusade vältimiseks kammi oma kiharaid enne juustepesu. Kui sul on harjumus kammida juukseid duši all, kanna enne kammimist juustesse palsam, tee sõrmedega suuremad pusad lahti ja kasuta enne juuste loputamist ainult laiade piidega kammi.

* Kasutad palsamit liiga palju. Üks levinumaid vigu on see, et palsamit kasutatakse liiga palju. Loputa juukseid pärast palsami pähe kandmist nii kaua, kuni vesi on täiesti puhas.

* Kuivatad juukseid rätikuga liiga intensiivselt. Enamik stiliseerimistooteid tuleb kanda otse rätikuga kuivatatud juustesse. Pea aga meeles, et juuste liigne hõõrumine rätikuga võib muudab juuksed tuhmiks, kergemini sassi minevaks ja lõhenevaks. Kuivata juukseid rätikuga õrnalt ja tõmba sõrmed läbi juukseotste. Su juuksed kuivavad küll kauem, aga see on neile kasulikum.

* Sa ei kasuta kuumakaitset pakkuvaid tooteid. Kuumus on juustele üks ohtlikumaid asju juustele. Kui sa ilma fööni, koolitaja või sirgendajata ei saa, kasuta juuste kaitsmiseks kuumakaitset pakkuvaid tooteid.

* Kasutad sirgendajat niisketes juustes. Märjad juuksed ja kuum sirgendaja ei sobi kokku. Sama kehtib ka koolutaja kohta. Kuumad rauad kõrvetavad niiskete juuste karvanääpsud ära ning tulemuseks on nõrgad ja katkised juuksekarvad. Enne juuste sirgendamist või koolutamist tuleks juuksed täiesti kuivatada. Ka siis, kui sul on kiire.

* Kasutad juukselakki enne juuste stiliseerimist. Kas oled tähele pannud, et juuksed sisisevad natuke, kui enne koolutaja või sirgendaja kasutamist lasid juustesse lakki või vahtu? Juukselakkides ja teistes stiliseerimistoodetes on alkoholi, mis hakkab kuuma käes kõrbema. Kasuta pihustit alati pärast sirgendamist või koolutamist.

* Tupeerid regulaarselt juukseid. Juustele aeg-ajalt tupeerides volüümi anda pole paha, kuid regulaarne tupeerimine lõhub juukseid. Tupeerimise asemel otsi poelettidelt volüümi andvaid juuksehooldusvahendeid.