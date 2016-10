„Kõige varasemad märgid vananemast ei ole näha mitte näost, vaid inimese visiitkaardiks olevatest kätest,“ soovitab Merili Paulus oma käte eest hoolt kanda nii, et need võimalikult kaua kaunid püsiksid. „Nahk kätel on väga õrn ja õhuke ning rasvakiht neil on peaaegu olematu,“ selgitab Tartu küünetehnik Merili Paulus põhjust, miks käed kiiremalt vananevad. Aastatega muutub käenahk õhemaks ning kui nende eest piisavalt hoolt ei kanna, kisuvad nad kortsu.Sestap tulekski käte eest hoolitsemist alustada enne, kui on hilja - just käed on avatud kõigele alates päikesest ja lõpetades pesuvahenditega. Ja kõik need käte väljanägemist ka mõjutavad. Vesi on käte vaenlane

Ning just saabuv talveperiood toob halastamatult päevavalgele hooldamata ja vananenud naha. „Hooldamata nahk muutub esimesena kiirelt karedaks, esimene kareda naha tunnus on sügelemine ja punetus,“ nendib Paulus. Füsiloogiliselt on see seletatav nii, et talveperioodil ei suuda rasunäärmed toota piisavalt kaitsvat rasu ja ka vereringe on kätes sooja ajaga võrreldes loium, sest keha püüab soojust mujale talletada.

Et just kuiv ja kare nahk kipub punetama ja selle all ilmuvad nähtavale veresooned, on vananemisvastase hoolduse üks märksõnu niisutamine. „Võimalusel kreemita käsi igal vabal hetkel, kuid kindlasti enne magamaminekut,“ ütleb küünetehnik, et kreemi ei saa kätele kunagi liiga palju. Kord nädalas võiks tema soovitusel kätelt surnud rakke koorida. Ning päikese käes kaitsta käsi päikesekaitsekreemiga ning jahedate ilmade saabudes kätte tõmmata kindad. Pauluse sõnul kannatavad väga paljud selle all, et käed on väga karedad, põletikulised ja kortsulised. „Soovitan vältida käte liigset pesemist, sest just vesi kuivatab käsi kõige rohkem ja tekitab nahale lõhesid.“