Õudusunenägude halvim pool on see, et need tunduvad nii uskumatult reaalsed – ühtviisi kohutav tundub unes see, kui noaga mees ajab sind hämaruses taga, kui see, et partner petab sind.

Mõlemal juhul ärkad sa unest ehmatusega, oled üleni higine, kuid virgudes mõistad, et see oli lihtsalt unenägu.

Magama minnes on inimene oma meelte võimuses ning mõnikord võib olla õudusunenäo ootuses ka hirm uinuda, kirjutab Woman´s Day. Kuid neid ei maksa peljata - ka õudusunenägudel on olemas oma ülesanne.

New Yorki uneteadlased usuvad nimelt, et õudusunenäod aitavad vabastada kogu meie sisse kuhjunud stressi ja hirmu, mis ärkveloleku ajal meid painama kipuvad. Päeval meid häirivad asjad tulevad esile ka magades, kuid alateadvus oskab nende ebamääraste hirmudega paremini toime tulla ja muudab need õudusunenägudeks. Sellel on aga väga kasulik psühholoogiline mõju – nii on võimalik oma alateadlike hirmudega tegeleda ja neist vabaneda. Lisaks jääb ka stressi tänu õudusunenägudele palju vähemaks.