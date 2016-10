Iga valu ei tähenda, et koheselt tuleb kiirabi kutsuda. Samas on terve hulk valusid, mis tekivad järsku või kaasnevad palavikuga ning mida ei tohiks kunagi ignoreerida. Kuidas ära tunda valusid, mis vajavad kohest tähelepanu, selgitab Today Health. 1. Terav valu abaluude vahel võib tähendada südameinfarkti. Umbes 30% infarkti põdenutest ei ilmne haiguse avaldudes klassikalist rasket pigistustunnet rinnaku taga. Valu abaluude vahel tekib tavaliselt naistel, neil võib tekkida ka lõuavalu, õhupuudus ja iiveldus. Nende sümptomite, mida võib tegelikult olla rohkemgi, on mõistlik helistada koheselt kiirabisse. Soovitav on ise haiglasse mitte sõita ega lasta ka kellelgi teisel end sõidutada.

2. Järsk tugev peavalu võib tähendada ajuarteri aneurüsmi. Kui see rebeneb, tekib ajuverejooks ehk insult või isegi surm. Kuidas aru saada, et järsk peavalu ei ole migreen? Migreeni puhul on peas nimelt pulseeriv ning tuikav valu, millega võib kaasneda tundlikkus helidele, lõhnadele ja valgusele. Kui peavalu tekib aga järsult ja on äärmiselt tugev, tuleb kohe kiirabisse helistada. Soovitav on ise haiglasse mitte sõita.

3. Tuim valu paremal alakõhus võib olla ussripikupõletik ehk pimesoolepõletik. Harilikult algab sel puhul tuim valu nabapiirkonnas, mis kiirgab mõne aja möödudes alla paremale alakõhu piirkonda. Pimesoolepõletiku puhul on oluline saada ravi enne, kui ussripiku sein lõhkeb, muidu võib ohtliku tüsistusena tekkida kõhukelmepõletik. 4. Hambavalu, mis ei lase öösiti magada. Selle põhjuseks võib olla hammaste krigistamine, mis kulutab ja lõhub hambaid ning muudab need tundlikuks. Selle põhjuseks võib olla stress. Igal juhul on mõistlik oma hambaarstiga nõu pidada, sest on olemas akrüülist öösiti kantavad hambakaitsed. 5. Valu selja keskosas koos palavikuga. Palavik, iiveldus ja seljavalu ei tarvitse tähendada kõhuviirust, tegu võib olla neerupõletikuga. Haiguse alguses võib esineda ka valulikkus urineerimisel, kuid samas ei pruugi eelnevalt mingeid sümptomeid olla. Neerupõletikust saab terveks vaid antibiootikume kasutades, seega tuleks koheselt arsti vastuvõtule minna. Kui neerupõletikku välja ei ravi, võib tekkida mädane neerupõletik ning halvematel juhtudel välja kujuneda ka neerupuudulikkus. 6. Menstruaalvalu, mida ravimid ei leevenda. See võib tähendada endometrioosi, mille puhul emaka limaskesta sarnane kude asetseb väljaspool emakat ja läbib sarnaselt emakale kõik menstruatsioonitsüklid. Endometrioos põhjustab lastetust. See on sage haigus, mida võib esineda 40-60 protsendil naistest, kellel on menstruatsioon väga valulik. Selle tõve leevendamiseks kirjutab arst tavaliselt välja kombineeritud rasestumisvastased hormoontabletid, raskematel juhtudel võib vaja minna kirurgilist sekkumist.