Ida-Tallinna Keskhaiglas toimus möödunud nädala lõpus ainulaadne seminar, mille käigus harjutasid kõrva-nina-kurguarstid Eestist, Soomest, Lätist ja Venemaalt oma ala tippude juhendamisel erinevaid kõriga seotud protseduure.

Hääle ja kõriga seotud mured on Eestis üsna levinud. Hääle kähedus, väsimine, katkemine ja häälekõrguse muutused on ühed näited sagedasematest kaebustest. Pidevad probleemid häälega viivad aga tihti selleni, et hakatakse vähem rääkima, köhatatakse tihti või hakkab see lauljatel igapäevatööd segama.

Pööramaks tähelepanu kõriga seotud kaebustele, korraldas Ida-Tallinna Keskhaigla dr Kristel Kallingu eestvedamisel koostöös Helsingi Ülikooli Haigla ja Soome Larüngoloogide Seltsiga praktilise tööseminari, mille käigus omandasid arstid kahe päeva jooksul mitmeid olulisi teadmisi ja näpunäiteid kõriga seotud protseduuride kohta.