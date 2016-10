Eilne spordimaailma kuumim uudis tuli teatavasti Norrast - maailma eelmise hooaja parim suusataja Therese Johaug jäi dopinguga vahele. Kogu süü võttis enda peale tema arst Fredrik Bendiksen, kuid Soome spordiarstid tulistavad norralaste versiooni pihuks ja põrmuks.

"Mul on kohutavalt raske uskuda, et sel tasemel saadakse hakkama nii amatöörliku apsuga. Muidugi on kõik võimalik," ütles spordiarst Pippa Laukka Iltalehtile.

Tema kolleeg Annikki Vaalasti rääkis Aamulehtile, et kui kreemi Trofodermin kasutati mäestikulaagri päikese käes ära põlenud huule raviks, tuli seda huulele tuubide kaupa määrida, et verre jõuaks dopinguga patustamiseks vajalik kogus keelatud ainet.

Käesoleval kümnendil on sama ainega clostebol jäänud vahele kokku 19 sportlast. Seda kasutasid esmakordselt 1950ndatel aastatel NSV Liidu ja Saksa DV sportlased. Kui seda otse veeni süstida, jäävad jäljed verre 14-25 päevaks. Kreemi määrimisel on jälgi vähem aega või üldse mitte.

Spordiarst Harri Hakkarainen mõtiskles, et nii vana ainega üldiselt ei "mängita". Soome suusatreener, 2001. aasta Lahti MMi dopinguskandaali keskmes olnud Kari-Pekka Kyrö on palju rääkinud "dopingukokteilidest", kus mitu ainet kokku segatud. Iltalehti küsis Hakkarainenilt, kas ka Johaugi puhul võib see tulla kõne alla? "Jah, see võimalus tuli mulle esimesena mõttesse. Eks nüüd ole vaja saada lisateavet," kõlas vastus.