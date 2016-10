BMW seitsmenda generatsiooni viies seeria on nüüd maailmale ette näidatud. See on Baieri autotehase tänavune kõige oodatum uudis ning ühtlasti vastus selle aasta alguses müügile jõudnud Mercedes-Benzi E-klassile. BMW on uue viienda seeria sedaani ehitanud n-ö nullist peale üles, autol on täiesti uus veermik, see on eelkäijast laiem ja pikem ning 100 kg kergem.

BMW on andis viienda seeria sedaani välimuse kohta vihjeid mitme kuu jooksul ning kui autot lõpuks täies hiilguses esmaesitleti, valmistas see fännidele teatava pettumuse – seitsmenda generatsiooni viies seeria on ootamatult sarnane oma eelkäijaga; kerejooned on küll saanud rohkem teravust ning üldilme moodne. Õnneks on välimus vaat’ et kõige vähemolulisem komponent, sest olemuselt on tegu päris uue tootega.

Ülevaade ja pildigalerii uuest bemmist on loetav-nähtav Acceleristas SIIN, videotiiserit vaata siit.