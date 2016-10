Käesolev nädal on toonud öö- ja varajastel hommikutundidel esimesed miinuskraadid. Autojuhtidel tuleks kiiremas korras leida sobiv aeg rehvivahetuseks ning seada masinad külmade saabumiseks sobivasse sõidukorda. Kindlustusseltsidele tähendavad esimesed öökülmad ja libedus liiklusõnnetuste arvu hüppelist kasvu.



Talverehvide kasutamine on Eestis kohustuslik alates 1. detsembrist, naastrehvidega sõitmine on lubatud eelolevast laupäevast. “Autojuhtidel ei tasuks rehvivahetusega siiski detsembrini oodata. Kogemus näitab, et talv saabub alati ootamatult ning ühes sellega ka liiklusõnnetused ja järjekorrad rehvivahetuse töökodades,” kinnitab ERGO transpordikahjude grupi juht Rain Tomingas. Eelmisel aastal tõusis esimeste libedatega teatatud kahjujuhtumite arv ca 40%.



Eriti ettevaatlik tasub külmade saabudes olla kõrvalistel ning asulavälistel teedel liigeldes. “Lisaks rehvivahetusele tuleks korrigeerida ka sõidukiirus ilmastikuoludele vastavaks,” soovitab Tomingas.



Esimese libeduse ohvreid jõuab kindlustusfirmadesse igal aastal päris palju. “Libedal teel kaotatakse sõiduki üle kontroll või ei hoita piisavat pikivahet. Ekslikult arvatakse, et libedaks muutuvad teed ainult miinuskraadidega, aga tegelikult mõjuvad ohtlikult ka teedele langenud puulehed, mis märjal teekattel äkkpidurduse korral pidama saamist raskendavad,” tõi Tomingas näite peamistest põhjustest, miks sügisel liiklusõnnetused juhtuvad. Rehvivahetuse käigus tasub üle kontrollida ka rehvirõhk ning kokkujooks, mis samuti teelpüsimist mõjutavad.



Külmade saabudes tuleks ka autode suvine kütus üleminekukütuse vastu vahetada. Suvise diislikütusega võib sõiduk juba viie külmakraadi korral tõrkuma hakata. Üleminekukütusega on liiklemine muretu ka veel 15 miinuskraadi juures. “Eriti tähelepanelik tasub olla neil, kes pikki vahemaid ei läbi ning seetõttu ka harvem tangivad. Praegu tangitud suvine kütus võib kuu aja pärast auto teeäärde jätta,” lisas Tomingas.