Riigipea hinnangul on ettevõtete üheks suureks väljakutseks see, kas suudetakse laieneda välisriikidesse viisil, et tulevastest tuludest ei peaks liiga palju loobuma. Samuti, kas suudetakse võtta tööle inimesi teistes riikides oma äri edendamiseks nii, nagu meid endid seni on võetud. "Seistes siin teie ees ja mõeldes tänastele auhinnasaajatele, usun - te suudate," nentis president Kaljulaid.

"Enam ei ole edu võti läbi välisinvestorite kiires tehnoloogia parandamises. Enam ei ole võti läbi välispartnerite oma turukompetentsi tõstmises. Nüüd käib mäng panga peale - kas me suudame olla innovatsiooniliidrid," sõnas president Kaljulaid.

President kuulutas üritusel välja Aasta Ettevõtte 2016, kelleks on Hekotek AS ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Swedbanki poolt algatatud konkursi Noore ettevõtja 2016 laureaadi, kelleks on Taxify OÜ looja ja juht Markus Villig.

Riigipea rõhutas oma sõnavõtus, et ettevõtjatel on suur roll keskmise sissetuleku klaaslae murdmisel, mille all me täna paljudes sektorites veel kinni oleme. "Selle klaaslae olemust on oluline taibata enne, kui hapnik lõpeb ja me väsitame ennast üha enam ja enam ninaga vastu klaasi surudes. Veel enne tuleb leida väljapääs, ōigemini väljapääsud, sest lihtsad, selged ja valed või ainult lühiajaliselt õiged suured üksiklahendused meid ei rahulda," sõnas president Kaljulaid.

"Paljud tänased tulusad tööd on paindlikud, ettevõtmise rõõmu ja ise otsustamise vabadust pakkuvad. Noored otsivad tööturult just nimelt vabadust, mitte enam lihtsalt rakendust. Vaba vaim vajab vaba keskkonda, et luua ja kasvatada," ütles Kaljulaid.