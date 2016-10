Päästeamet lähetab pühapäeval, 16. oktoobril Haitile kaheliikmelise päästemeeskonna orkaan Matthew tagajärgede likvideerimiseks ja abi koordineerimiseks. Haitile lähevad meeskonna juht Rauno Kurvits ja meedik Maris Filippov.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul on Eesti päästemeeskonnal vastav väljaõpe ja valmisolek reageerida rahvusvahelistele hädaolukordadele. "On selge, et Haiti vajab praegu rahvusvahelist abi ja kui meil on koos oma partneritega võimalus appi minna, siis seda ka teeme," märkis Pevkur.

„Orkaani tagajärjed mõjutavad Haitil üle 750 000 elaniku ning infrastruktuurist on kohati üle 80% kahjustatud. Seetõttu vajatakse Haitil rahvusvahelistelt organisatsioonidelt välilaagrivarustust ning Haiti elanike abistamiseks on vaja toetuseksperte. Viimati osalesid Päästeameti Eesti Päästemeeskonna eksperdid sarnastel humanitaarpartnerluse missioonidel Omaanis ja Sierra Leones ning 2016. aastal toimetati põgenikele humanitaarabi Serbiasse,“ ütles päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.