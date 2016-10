Keskerakonna endine peasekretär Priit Toobal lahkus ametist, ilma et oleks saanud midagi üle anda, ja jättis endast maha ainult kausta nimega "Erakond", ütles Toobali järel kuni septembri lõpuni peasekretäriametit pidanud riigikogu liige Oudekki Loone.

Loone rääkis ETV saates "Kahekõne", et Toobal jättis lahkudes talle arvutisse ainult kausta nimega "Erakond", milles oli suur hulk faile, kuidas erakond on valimisi teinud ja palju muud praktilist informatsiooni, vahendas ERRi uudisteportaal.

Küsimusele, kuidas saab erakond nii toimida, et erakonna juht ei ole teadlik peasekretäri tehingutest, vastas Loone, et see on küsimus Priit Toobalile.

"Mina olin äärmiselt üllatunud alguses, kui härra Edgar Savisaar pöördus minu poole ja palus uurida, kas Toobal on väljastanud mingeid garantiikirju ja kui, siis kuidas need tagasi saaks," rääkis riigikogu liige ja lisas, et talle selguski, et Toobal oli neid tõepoolest väljastanud.

Loone sõnul väitis Toobal ise, et kirjutas paberitele alla karmil valimiskampaania ajal, mil soovis hoida poliitikuid vabana murest kampaania rahastamise pärast, ning oli kavatsenud hiljem inimesi teavitada, kuid kohe pärast valimisi sattus Savisaar haiglasse.