Noorena suunataju kaotanud Kroll lõpetas Lasnamäe kambas, kus käis kaklemine, varastamine ja joomine. 19-aastaselt läks ta sõjaväkke ja sai kokku usklikuga, keda alguses veidraks pidas, ega kavatsenudki tema usku tõepähe võtta. “Mina olen Lasnamäe pätt, kes ei usu kellesegi ega millesegi, kui Jumal on olemas, siis vaadaku ise kuidas hakkama saab, et Lasnamäel teda vähemalt ei ole!” rääkis Kroll oma minevikust.

Kuid siiski käis tema läbi see klõps ja teda tabas jumalik puudutus. Jumalat kohtas ta esimest korda kirikus käies. “Pastori jutlusest ei mäleta mitte ühte silpi, aga seda mäletan, et kui ta lõpus palvetas, siis mul oli tunne nagu keegi oleks mind vooluvõrku ühendanud, elekter käis läbi,” rääkis ta. “Tundus, et see, kellest pastor rääkis, on ise kohal.”

Olenemata sellest, et Kroll kirikus käis ja paar korda juba palvetanud oli, ei muutnud see tema käitumist. Nimelt, ühel ööl otsustas ta sõjaväest alga lasta, et minna Piritale turiste röövima. Kuid lõppude lõpuks jäi aktsioon siiski katki. “Ma ei tea, kas see oli Jumal, kes neid turiste kaitses või keegi juhus aga ainsad liikuvad objektid seal olid politseiautod,” ütles Kroll.

Ühel hetkel sai Kroll aru, et ta on teelahkmel, kus tuleb valida. “Sain aru, et kui ma jätkan nii, nagu varem, siis läheb kindlasti nii, nagu kooliõpetaja mulle ütles,” jutustas ta.

Aitab teistel positiivsust leida

Kroll proovis pärast kristlusega tõsisemalt tegelema hakkamist ka oma sõpru kristlusesse sundida. Lasnamäe pandest istuvad aga siiski kolm sõpra vanglatrellide taga.

Praegu töötab Allan vangidega Tallinna vanglas, ta aitab neid hingehädadega ja aitab neil Jumala kaudu lootust leida. Allani töö seisneb kuulamises ja inimese mõtete juhtimises, et aidata tal ennast tühjaks rääkida, mitte kohe Jumalasõna ja moraali lugemises. “Kui see anum [inimese mõtted] on nii täis ja kui mina hakkan sinna midagi peale valama, ei toimi, ta peab selle kõigepealt välja valama, et midagi vastu võtta,” ütles Kroll.

Vangide aitamises on Krolli sõnul esmane asi on üles noppida see positiivne asi, mis selle inimese elus on. Näiteks laseb ta vangidel teha tänunimekirja, et näidata, et elu on veel asju, mis on hästi.