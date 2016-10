President Kersti Kaljulaidi abikaasa Georgi-Rene Maksimovski loobub ametiautost ja sekretärist, kuid võtab vastu presidendi abikaasale ette nähtud tasu.

President Kaljulaidi pressinõunik Taavi Linnamäe selgitas Õhtulehele, et kuna presidendi abikaasa roll on seotud kohustustega ja härra Maksimovski on öelnud, et ta seda rolli täidab, siis hakkab ta saama ka presidendi ametihüvede seadusega vabariigi presidendi abikaasale ette nähtud tasu, mis on 30 protsenti presidendi palgast.

Presidendi ametipalk on praegu 5299 eurot, seega on presidendi abikaasa igakuine esindustasu 1590 eurot.

"Sekretäri ega ametiautot ta kasutama ei hakka," kinnitab Linnamäe.