"Tema hoiak on külm ja tundetu, tal on vajadus näidata jõudu ja kontrolli, ta on valmis kasutama füüsilist vägivalda: peksmist, piinamist, tapmist," iseloomustati selle aasta algul elukaaslase surnuks peksnud meest üheksa aastat tagasi vanglas. Kui hästi läheb, siis järgmise nelja aasta jooksul see tegelane meile tänaval vastu ei jaluta.

Harju maakohus mõistis neljapäeval süüdi 40aastase Aivar Preisi, keda prokuratuur süüdistas raske tervisekahjustuse tekitamises, millega põhjustas kannatanu surma. Kohtualune mõisteti süüdi ka kehalises väärkohtlemises, mis pandi toime lähisuhtes.

Preis ja tema elukaaslane tarvitasid aasta esimesel nädalal Mustamäel lageda taeva all, mida kasutasid oma elukohana, alkoholi. Uusaasta vastuvõttu tähistades hakkas Preis elukaaslasele etteheiteid tegema, sellest tõusis lõpuks tüli.

Loomult agressiivne Preis hakkas elukaaslast käte ja jalgadega peksma. Pärast peksu läks mees odekolonni ostma. Tagasi jõudes leidis ta oma suureks üllatuseks, et elukaaslane on vahepeal ära surnud. Katnud laiba tekiga, lahkus Preis sündmuskohalt. Surnukeha leidis kuu aega hiljem mööduja.