Toomas Hendrik Ilves teatas nädala hakul riigikogus, et temast saab presidendiametist lahkudes tavaline kodanik, kõigi kohustuste ja õigustega. Ent erinevalt reakodanikust valvab tema kodu endiselt politsei ja EASi hiigeltoetustest maksis ta tagasi vaid napp kümme protsenti. Aastatega on tema päevinäinud kodutalust riigi raha eest saanud uhke elamu.

Et kogu skeemi mõista, on vajalik väike ajalootund. Ärma talu on aastasadu kuulunud Ilvestele, ent 2005. aastal rentis Toomas Hendrik Ilves kompleksi välja toonase abikaasa Evelin Ilvese osaühingule Ermamaa. Evelin tahtis sellest teha tänapäevase turismitalu.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel sai ta Euroopa Liidu tõukefondist ligi kolm miljonit krooni toetust (üle 190 000 euro).

Kui Õhtuleht Evelinil 2005. aastal Ärmal külas käis, rääkis tulevane esileedi õhinal, kuidas laudast tehakse raamatukogu, mis on ühtlasi hotell ja takkapihta konverentsikeskuski.