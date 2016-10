Peamiselt Postimehest ja selle müügist rääkiva elulooraamatu avaldanud endine Eesti Meedia juht Mart Kadastik on saanud ähvarduse, et oma endise tööandja kohta avameelitsemine võib ta firma pensionist ilma jätta.

Kadastik kinnitas Õhtulehele, et muude ähvarduste seas on Eesti Meedialt tulnud tõepoolest väide, et avameelse raamatu ­avaldamise tõttu võib Eesti Meedia katkestada talle raha maksmise.

Kadastik ütleb, et tema raamatus on ka kirjas fakt, et juba Heldur Tõnissoni omanikuks oleku ajal 1990. aastatel sõlmitud kokkuleppe alusel maksab firma talle pärast juhitöölt lahkumist kuni vanaduspensioni saamiseni tasu, mis lubab seni ära elada.

"Sisuliselt sain ma aastaid vähem palka ja firma kogus raha minu pensionifondi, et kindlustada mu toimetulek ajal, kui ma juhi ülesandeid enam täisjõuga täita ei suuda, aga vanaduspensioni veel ei saa," lausub Kadastik. "Skandinaavias on see täiesti tavapärane."