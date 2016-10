13. oktoobri pidulikul auhinnagalal Eesti Parimad Ettevõtted 2016 pälvis Aasta Ettevõtte tiitli masinaehitusettevõte Hekotek AS.

Aasta Ettevõte valiti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) konkursi Ettevõtluse Auhind ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Konkurentsivõime Edetabeli parimate seast. Sel aastal nomineerisid Aasta Ettevõtte tiitlile Eastman Specialties OÜ, Hekotek AS, Proekspert AS, Estonian Cell AS, SPS Grupp OÜ, Adcash OÜ Tallink Grupp AS ja Kohila Vineer OÜ.

EASi Ettevõtluse Auhind 2016 võitjad:

Aasta uuendaja Estonian Cell AS

Aasta eksportöör Hekotek AS

Aasta piirkonna ettevõte Eastman Specialties OÜ

Aasta välisinvestor Kohila Vineer OÜ

Aasta disainirakendaja Proekspert AS

Aasta Ettevõtte valis esinduslik žürii, kuhu kuulusid ettevõtlusminister Liisa Oviir, majandus- ja taristuminister Kristen Michal, Aasta Ettevõte 2015 võitja Kodumaja Grupp juhatuse esimees Lembit Lump, Eesti Panga president Ardo Hansson, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, ettevõtja Oliver Väärtnõu (Cybernetica AS juhatuse esimees) ja ettevõtja Ruth Oltjer (Chemi-Pharm AS juhataja, Aasta ettevõtja 2012).

Parimate ettevõtete tunnustamise pidulikku galat korraldavad Eesti Tööandjate Keskliit, EAS ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.