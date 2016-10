Ent nii nagu tänavu välja tulnud kaheksas Potteri-raamat tõestas, et kõik ei läinud edasi hästi, on kõikuma löönud ka norrakate suusasambad – märtsis MK-sarja üldvõitjaks kroonitud Martin Johnsrud Sundby ja Therese Johaug on nüüdseks mõlemad süüdimõistetud dopingupatused!

Sundby avalikuks tulnud patustamine jäi 2014. aastasse, kui tema võistlussisesest dopinguproovist leiti üleliigsel määral astmarohtu salbutamool. Et suusaäss oli ravimi võtmist dokumentidel tunnistanud ja eksimus oli kogustes, määras spordikohus mehele vaid kahekuulise võistluskeelu. Lisaks jäi Sundby ilma 2015. aasta MK-sarja ja Tour de Ski üldvõidust, ent kokkuvõttes pääses mees siiski kergelt.

Põhjala suusaeksperdid, kes on juba aastaid väitnud, et Norra suusatajad on tegelikult keemiat täis robotsportlased, krigistasid Sundby nõnda lahja karistuse peale hambaid. Eilne pommuudis Johaugi kohta oli neile seega kui kingitus – nüüd saab teise norraka dopingupatusena ristile lüüa.

"See on olnud minu elu hirmsaim nädal. Olen täiesti murtud inimene. Toimunu on lihtsalt uskumatu ja pole sõnu, millega enda tundeid kirjeldada," sõnas Johaug, kes on lubanud teha antidopinguekspertidega koostööd. Endal ta positiivses proovis siiski süüd ei näe, vaid selle kivi veeretab ta arst Fredrik Bendikseni kapsaaeda. Nimelt andis mees Johaugile mäelaagri päikeses ära põlenud huule raviks Trofodermini nimelist kreemi, mis sisaldas keelatud ainet klostebooli.

"2015. aastal muudeti dopingukoodeksit karmimaks aga ka paindlikumaks,“ selgitas Kristjan Port, et kui varasemalt oli esimese rikkumise puhul maksimumkaristuseks kaks aastat võistluskeeldu ja iga reeglitest üleastunu pidi vähemalt pool aastat pausi pidama, siis nüüd on iga juhtum unikaalne ning karistuse määr (kuni neli aastat) sõltub sportlase süüst ja koostööst uurijatega. (Mati Hiis)

"Tegu on testosterooni sünteetilise vormiga, kus testosterooni molekuli on veidi muudetud," selgitas Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port aine tausta. Klostebool on dopinguainete nimekirjas, sest kiirendab sportlaste taastumisprotsessi, lisaks on sel ka põletikuvastane toime ehk seetõttu leidus seda ka nimetatud kreemist.

Pakil selge hoiatusmärge

Johaug andis positiivse proovi 16. septembril ja Norra antidopinguagentuur teatas sellest suusatajale 4. oktoobril ehk enne uudise eilset avalikustamist oli Johaugi leeril kaheksa päeva, et leida näidule mõistlik seletus: Bendiksen väitis eilsel pressikonverentsil, et ostis kreemi Itaalia apteegist ega taibanud, et see sisaldab keelatud ainet. "See on minu kui arsti eksimus. On minu kohustus selliseid asju kontrollida. Võtan täie vastutuse Therese kreemi kasutamise eest ja minu arvates on tema süüst puhas," rääkis Bendiksen, kes pani päevapealt ka oma ameti maha.

"Nõrk koht on loos see, et 2013. aastal jäi sama ainega vahele Cannondale’i meeskonna jalgrattur Stefano Agostini. Temagi süüdistas selles ema käest saadud Trofodermini ja kuidas ta ei teadnud, et käsimüügis saadaval olevat kreemi ei tohi tarvitada. Meeskonna arst ütles selle peale, et muidugi poleks tohtinud, seal on keelatud ained sees. Imelik, et norrakate kroonjuveeli arst nüüd sama asja ei teadnud," nentis Port.

Norralanna jalgealust õõnestab ka tõik, et rahvusvahelises meedias on arsti tunnistuse järel ilmunud pildid Trofodermini karbist, kus ilutseb sõna doping, millel punane kriips peale tõmmatud – vastavalt Itaalia seadustele on sportlastele keelatud aineid sisaldavad ravimid säärast märki kandnud juba 2003. aastast. Tõsi, märge on peal pakil, aga mitte kreemituubil endal.

Mitu Johaugi kolleegi on juba võtnud sotsiaalmeedias sõna, et naise plindrisse sattumise üle parastada. Norrakaid tihti ka astmaravimite tarvitamise eest kritiseerinud poolatar Justyna Kowalczyk postitas näiteks Twitterisse pildi ilutsevast dopingusildist sõnumiga "Kena pakend sellel kreemil."

Livingos laagris viibiv soomlanna Aino-Kaisa Saarinengi tõttas kohe poodi: "Käisin huvi pärast vaatamas, milline see pakend siis välja näeb. Kas arst võib tõesti nõnda eksida?"

Nelja-aastast karistust ilmselt ei näe

Üldiselt on sportlasel endal kohustus hoolt kanda, et dopinguained tema organismi ei satu. Norrakate välja pakutud stsenaariumi järgi ei saa Johaugile aga midagi halvaks panna – tal oli meditsiiniline probleem ja usaldas selle ravis oma ala professionaali.

Martin Johnsrüd Sundby pääses dopingusüüst vaid kahekuulise karistusega. (Reuters/Scanpix)

"Kui ta saab näidata, et see rikkumine ei tekkinud tema süül ega tema hoolimatusest, siis võib öelda, et sportlasel süüd ei olnudki," spekuleeris Port, et maksimaalset nelja-aastast karistust Johaug eeldatavalt ei saa. Kui leebelt naine pääseb, peab selgitama uurimine, aga Port tõdeb: "Asi võib lõppeda ka lihtsalt noomitusega."