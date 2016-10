Täna Luxembourgis toimunud Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel said ministrid ülevaate Euroopa rändekava rakendamise hetkeseisust. Siseminister Hanno Pevkuri sõnul on olukord Euroopa lõunapiiril, eriti Türgi-Kreeka piiril, paranenud, ent teha on veel palju ja kindlasti ei saa öelda, et rändekriis on möödas.

"Kreekasse jõuab keskmiselt 150 põgenikku päevas, Itaaliasse saabus hiljuti ühe päeva jooksul aga lausa 5000 inimest. Teisisõnu - olukord on jätkuvalt raske,“ kommenteeris minister.



Pevkur ütles oma sõnavõtus, et Eesti jätkab põhimõttega, mille kohaselt tehakse inimestele enne vastuvõtmist taustakontroll ja saadakse neilt nõusolek Eestisse tulekuks, vahendas siseministeerium. "Ka Euroopa Komisjon pidas vajalikuks Eestit positiivse näitena esile tuua, mis kinnitab, et meie valitud tee on olnud õige,“ lisas ta.



Laiemas pildis on jätkuvalt probleemiks tagasisaatmise korraldus ja kokkulepete puudumine mitmete kolmandate riikidega. "Kuna rände temaatikas on välismõõtmel üha suurem roll, tuleb rändeteemalistesse aruteludesse arvatavasti senisest enam kaasata ka välisministreid ning eeldatavalt on ränne päevakorras ka järgmisel Euroopa ülemkogul," võttis Pevkur päeva kokku.



11. oktoobri seisuga on Euroopa Liidu riigid ümber paigutanud 5953 sõjapõgenikku, neist 4637 Kreekast ja 1316 Itaaliast. Türgist on pärast Euroopa Liidu ja Türgi lepet Euroopa Liidu riikidesse 2. oktoobri seisuga ümber asustatud 1668 inimest. Enamik varjupaigataotlejatest on süürlased (36%), iraaklased (12%) ja afgaanid (12%).