Peamiselt Postimehest ja selle müügist rääkiva elulooraamatu avaldanud endine Eesti Meedia juht Mart Kadastik on saanud ähvarduse, et oma endise tööandja kohta avameelitsemine võib ta firma pensionist ilma jätta. Kadastik kinnitas Õhtulehele, et muude ähvarduste seas on Eesti Meedialt on tulnud tõepoolest väide, et avameelse raamatu avaldamise tõttu võib Eesti Meedia katkestada talle raha maksmise. Kadastik ütleb, et tema raamatus on ka kirjas fakt, et juba Heldur Tõnissoni omanikuks oleku ajal 1990. aastatel sõlmitud kokkuleppe alusel maksab firma talle pärast juhitöölt lahkumist kuni vanaduspensioni saamiseni tasu, mis lubab seni ära elada.

"Sisuliselt sain ma aastaid vähem palka ja firma kogus raha minu pensionifondi, et kindlustada mu toimetulek ajal, kui ma juhi ülesandeid enam täisjõuga täita ei suuda, aga vanaduspensioni veel ei saa," lausub Kadastik. "Skandinaavias on see täiesti tavapärane."

Kadastik ei soostu pensionisumma suurust ütlema, kuid kinnitab, et tegu on tema viimase kuupalga suuruse hüvitisega iga kuu lõpul. Õhtulehe andmetel on see viiekohaline summa, ajakirjandusringkonnad spekuleerivad, et jutt käib lausa 10 000 eurost. Kadastik ütles, et selle kuu pensionist ilmajäämine selgub siiski alles kuu lõpul, kui saabub laekumise päev, seetõttu on praegu veel vara ennustada, kas firma maksab talle pensioni välja või mitte. Neil pole mingit alust selle maksmist peatada, see oli sees minu töölepingus, mille täitmist peab Margus Linnamäe uue omanikuna jätkama," selgitas Kadastik. "Nad peaks olema mu raamatu läbi lugenud ja mõistnud, et mingit ohtu ega konfidentsiaalsete andmete avaldamist selles raamatus ei ole." Kadastiku sõnul pole talle seni teatatud midagi ka Eesti Meedia hagidest, millega teda möödunud nädalal ähvardati. Eesti Meedia tegevjuht Sven Nuutmann ütles, et ei kinnita Õhtulehe infot ega lükka seda ka ümber. Õhtulehe andmetel võib praegu puhkusel viibiv Kadastik siiski kergemalt hingata, sest advokaadid valmistavad ette leppimisprotsessi. Kadastiku ja Eesti Meedia omaniku Margus Linnamäe tüli sai alguse, kui Kadastik teatas plaanist kirjutada Postimehest ja selle müügist Linnamäele raamat. Linnamägi pelgas, et Kadastik avaldab raamatus konfidentsiaalseid ja ärisaladusega kaetud andmeid, ning püüdis raamatu ilmumist igati takistada.