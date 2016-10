Trofee ja sellega kaasnevad 100 000 eurot auhinnaraha rändavad ühes Aroniga Eestimaale juhul, kui tal õnnestub igas sõidus olla parim uustulnuk ning rootslane jääb esikolmikust välja. On see reaalne?

„On olnud õppimise aasta,“ lausub Aron, kelle ülesanne pole kerge. Täna algava võistlusnädalavahetuse eel hoiab ta uustulnukate arvestuses teist kohta (vt infograafikut allpool) . Tiitel ehk esimest kohta hoidev rootslane Joel Eriksson (Motopark) on 39 punkti kaugusel. Ent üks F3 etapp võrdub kolme võidusõiduga, mis tähendab, et laual on veel 75 silma.

Ta juhib tähelepanu asjaolule, et Erikssoni tiim on ainuke, kes kasutab Volkswageni mootoreid ning eranditult kõigil tema tiimikaaslastel on tänavu jõuallikas üles ütelnud. Ainult rootslane on probleemideta finišisse veerenud, seni…

Imelisele algusele järgnes mõõn

Aroni hooaeg võimsamas ja tihedama konkurentsiga masinaklassis algas imeliselt. Avaetapil saavutas ta kaks seitsmendat kohta, ent juba neljas võidusõit päädis Aroni triumfiga. Lisaks kihutas ta end Hungaroringil korra ka teiseks. Ungari tulemused on seda vägevamad, et eestlane polnud varem tol ringrajal mitte ühegi vormeliga kimanud.

Ralf Aron F3-sarja esimest ja seni viimast etapivõitu tähistamas. (Prema Powerteam)

Tõsi, kollanokkasid soosis hooaja kahel avaetapil tõik, et rada oli neljapäeval ehk päev enne ametliku võistlusnädalavahetuse algust hommikust õhtuni testideks avatud. „Nooremate sõitjate probleem on see, et maksimumkiiruseni jõudmine võtab rohkem kaega kui kogenud meestel,“ sõnab Aron.

Ta leiab, et just tolle ekstra trennipäeva kadumine on üks põhjuseid, miks järgnevad etapid nii säravaid tulemusi ei toonud. Näiteks poodiumile polegi tal pärast aprillikuud asja olnud. „Arvasin, et mul on päris halb seis,“ tunnistab noormees. „Aga kõikidel uustulnukatel on samadel põhjustel raske.“

August oli F3-sarjas vaba. Aron viibis suurema osa lõikuskuust Genfis, kus asub Prema tiimi treeningkeskus koos simulaatoriga. „Töötasin hästi kõvasti, et leida milles probleem ja see parandada. Proovisin igasugu meetodeid, kuidas end igas mõttes korda saada. Füüsis on mul alati okei olnud, aga vaimne pool on väga raske. Sellega tegelevad kõik.“

Paistab, et raske töö kandis vilja, sest septembrikuised etapid Nürburgringil ja Imolas tõid kokku kolm neljandat kohta. „Imola ajasõitudes oli ebaõnne, mis takistasid poodiumile pääsemist, aga head punktid sain siiski. Tundub, et lõpp läheb tõusvas joones.“

Ta kinnitab, et tiim toetas teda ka rasketel aegadel. „Päris sellist asja pole, et sõidad paar-kolm etappi halvasti, siis tiim ei usu enam sinusse. Sõitsin nendega ka F4-a, nad teavad, milleks võimeline olen.“

Asmer abiks ja toeks

Samamoodi teab Aron, et tiimi ega auto taha ükski tulemus ei jää. Prema Powerteami tall on neli hooaega järjest (2016 kaasaarvatud) võitnud F3-sarjas nii individuaalse kui konstruktorite karika.

Ralf Aron on enda sõnul tänavu kõvasti õppinud ja arenenud. (Prema Powerteam)

„Võin rahuliku südamega öelda, et minu arvates on Prema parim tiim kogu juuniorvormeli ehk F4, F3 ja GP2 peale. Just töö professionaalsuse poolest. Auto on samuti üks parimatest, kui mitte parim. Arvan, et Prema oli kõige õigem valik,“ rõõmustab Aron, kes pääses kahe aasta eest Itaalia perekonnale kuuluvasse tiimi Marko Asmeri soovituste abil.

Esimese Maarjamaa mehena vormel 1 masinat testinud Asmer on siiani Aroni abimees, kes igal etapil temaga kaasas käinud. Ühest rolli Asmeril pole. Ta aitavat kõigega, millega vähegi saab. Eriti oli temast Aroni sõnul abi rasketel perioodidel.

„Kuna F3 tasemel reeglina enam sõidujooned valed pole, siis tuima sõiduõpetust Marko ei teinud, aga oma kogemusi ja nippe saab ta alati öelda,“ lausub Gustav Adolfi gümnaasiumi abiturient.

„Puudun koolist üsna palju, aga saan hakkama. Hinded on korras, sest teen alati oma asju järele. Üritan õpetajatega hästi läbi saada, siiamaani on kõik toiminud.“

VÄLJAKUTSE: Vormel 3-ga kihutamine on Ralf Aroni sõnul raskem nii füüsiliselt kui vaimselt. (Prema Powerteam)

Kuivõrd võistlushooaeg lõppeb pühapäeval ära, saab Aron vähemalt mõneks ajaks rahus koolitükkide tegemisele keskenduda. Enne aga ootab teda kolm vinget võidusõitu Hockenheimi ringrajal, kus peetakse ka vormel 1 etapp. Täna on kavas aja-, homme ja ülehomme võistlussõidud.

Mingu Saksamaal, kuidas tahes, Aron jääb aastat igatahes hea sõnaga meenutama. Hooaeg F3s on teda arendanud ja kasvatanud. „Tegelikult on hooaeg hästi läinud. Kõikidel uustulnukatel on hästi-hästi raske olnud. Kõik ütlevad, et tase on väga kõrge. Aga olen väga õnnelik, et F3-e tulin.“

Ralf Aroni hooaeg