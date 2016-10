President Kersti Kaljulaid õnnitles Portugali ekspeaministrit António Guterrest ÜRO peasekretäriks saamise puhul.

“Soovin Teile edu uues väljakutses juhtida ÜRO-d sellisel otsustaval ajal. ÜRO on esmakordselt valinud peasekretäri avatud ja liikmesriike kaasaval viisil. Olen kindel, et maailmaorganisatsiooni töö on Teie juhtimisel läbipaistev, usaldusväärne ja hästi toimiv,” kirjutas president Kaljulaid õnnitluskirjas.

ÜRO Peaassamblee kinnitas António Guterrese organisatsiooni peasekretäriks täna.