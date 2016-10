Äsja esilinastunud ja Dan Browni ainetel sündinud “Infernos” kohtume taas “Da Vinci koodist” tuntud keskaegse sümboolika professori Robert Langdoniga, keda kehastab endiselt Tom Hanks. Seekord seisab professor silmitsi lausa jamesbondiliku ülesandega: päästa maailm hullu ja kurja geeniuse küüsist, kes inimkonna enamust viiruse abil hävitada tahab.

Esimesi kaadreid vaadates tundub, nagu oleks seda kõike juba kuskil näinud. Jah, muidugi, “Da Vinci koodis”! Erinevused on pigem pisiasjades. Da Vinci asemel keerleb sündmustik Dante ümber. Da Vinci saladuste võtit varjava pisikonteineri asemel on pöidlajäljega avatavas kestas saladuslik kaardikepp, mida kõik jahivad. Jeesuse vereliini kandjast naise asemel on semiootikahuvilisest arstineiu (Felicity Jones). Ja kui juba põgenemiseks läheb, tehakse seda ühel hetkel nüüdki naisterahva miniautoga, ainult et Smarti asemel on Fiat 500 (aga nojah, Itaalias ju filmi tegevus suuresti toimubki).

Põgenemist on ohtralt, läbisegi painajalike kaadritega keskajast teeb see filmi paha unenäo sarnaseks. Ja see, kuidas filmis tuleb jooksu pealt mõistatusi lahendada, meenutab jookse-ja-mõtle-tüüpi arvutimängu, kus tuleb samuti ilmutada nii osavust kui nutikust (esimesena tuleb meelde “Tomb Raider” – ehk seepärast, et sellestki üsna kähku film tehti). Ainut et joystick on kellegi teise käes ja meile on antud võimalus seda pealt vaadata. Lisaks näpuotsaga armastust ja kiima ning isegi üks seksistseen, millest tänapäeva kassahittides ei paistagi enam pääsu olevat. Aga lõpuks on Langdon ettearvatavalt edukas ja kurjus saab teenitud palga.