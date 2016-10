Nukuteatri näitleja Anti Kobin sai täna taas isaks - perre sündis poeg.

ETV tänases saates "Ringvaade" oli külaliseks Taavi Tõnisson. Tõnisson pidi saatesse tulema koos Anti Kobiniga, et kõnelda teatrisaate "Kontakt" uuest hooajast, kuid saabus ometi üksi. Miks?

Tõnisson soovis kolleegile otse-eetris õnne ja ütles, et tähtis sündmus toimus umbes kella kuue ajal õhtul, vahendas Menu. "Ma kasutaksin juhust ja sooviksin oma heale sõbrale Antile eetri vahendusel õnne. Antile sündis natuke rohkem kui tund tagasi poeg. See on tõesti suurepärane uudis," lausus Tõnisson.

Anti ja Marili peres kasvab juba tütar Kioko.

Õhtuleht soovib perele uue ilmakodaniku sünni puhul palju õnne.