„Minu parim omadus on see, et mulle meeldibki kaitsta. Mulle meeldib, kui saan vastaselt palli ära võtta. See tekitab väga hea tunde,“ sõnab Nõmme Kalju 20aastane keskkaitsja Henrik Pürg, kes on hooaja otsustavas faasis kerkinud ühe tiitlinõudleja algrivistusse.

Pürg ei salga, et Premium liigasse ennistamine tuli endagi jaoks mõneti ootamatult. „Samas, kõik mehed on võistkonnas arvestusega, et nad on võimelised põhikoosseisus mängima,“ lisab klubiga profilepingut omav Pürg. „[Märten] Kuusk ja [Jorge] Rodrigues olid väikeste vigastustega, nii anti mulle võimalus.“

Võimalusest on saanud 12mänguline seeria, mis ei ähvarda enne hooaja lõppu katkeda. „Arenemisruumi on alati, aga kuna mängin, siis ilmselt olen hakkama saanud,“ hindab ta enda sooritusi. Suurim erinevus võrreldes varasemate aastatega on Pürgi jaoks see, et ta on pääsenud platsile ka nii-öelda suurtes mängudes ehk teiste Tallinna klubide vastu. „See annab päris palju enesekindlust, kui sinna usaldatakse.“

Kui noored mehed A-koondise särgis müttama pääsevad, küsitakse neil alatihti, kas jalg värises ka. On’s Eesti liigas ka võimalik jalga väristada? „Loomulikult on mingi värin ikka sees,“ tunnistab Pürg. „Tuleb mentaalselt tugev olla. Tean, et mängin treeningutel sama heade meeste vastu ja seal saan normaalselt hakkama. Lihtsalt on vaja keskenduda ja näidata oma parimat mängu.“

Oma tipptaset on vaja näidata kogu Kalju meeskonnal, kui nad soovivad teist korda klubi ajaloos Eesti meistriks tulla, sest täna jätkuv tšempionaat on jõudnud lõpusirgele ülipingelises seisus. Liidrina väljus tagakurvist FC Infonet, kel neli vooru enne hooaja lõppu tabelis 70 punkti. Lasnamäe klubile järgnevad FC Levadia 69, Kalju 66 (mäng Rakvere Tarvaga varuks) ja tiitlikaitsja FC Flora samuti 66 punktiga.

Seejuures kohtub esinelik omavahel vaid viimases voorus (Kalju – Infonet ja Levadia – Flora). Kalju ja Infoneti olukord on lihtne: kui emb-kumb võidab kõik järelejäänud matšid (sealhulgas võimaliku lisamängu), on ta meister.

„Me lihtsalt peame kõik mängud võitma, see on meie ülesanne. Millestki vähemast kui meistritiitel ei saagi mõelda,“ sõnab Pürg enesekindlalt. „Kõik meeskonnad on väsinud, see tuleb pigem mentaalne mäng, kellel kõige rohkem võimu hinges on.“

Pürgi võib Kalju särgis mängimas näha homme kell 13 Paides, ent 33. vooru avab tänaõhtune vastasseis Infonet – Tartu Tammeka.

Henrik Pürg on tänavu saanud madistada nii Infoneti, Levadia kui Flora meestega. (Arno Saar)

Henrik Pürg

Debüüt meistriliigas 07.07.2014 Infoneti vastu.

meistriliigas 07.07.2014 Infoneti vastu. Tänavu kirjas 12 mängu, 1 värav ja 1 väravasööt.

kirjas 12 mängu, 1 värav ja 1 väravasööt. Esindanud U19, U21 ja U23 koondiseid.

U19, U21 ja U23 koondiseid. Siht jalgpallurina : A-koondis. "Pigem olen selline mängija, kes vaatab, mida iga aasta toob, võib-olla isegi, mida iga nädal toob. Üritan hästi lihtsalt elada. Aga üks eesmärk on kindlasti A-koondis. See on suurim asi, mida lähiajal teha saaksin. See oleks super. Kui sinna jõuan, siis võib öelda, et midagi on saavutatud."

: A-koondis. "Pigem olen selline mängija, kes vaatab, mida iga aasta toob, võib-olla isegi, mida iga nädal toob. Üritan hästi lihtsalt elada. Aga üks eesmärk on kindlasti A-koondis. See on suurim asi, mida lähiajal teha saaksin. See oleks super. Kui sinna jõuan, siis võib öelda, et midagi on saavutatud." Lemmikklubi : Londoni Chelsea. "Kunagi väiksena mõtlesin, et võiks olla lemmik. Nägin, kuidas Frank Lampard ja Didier Drogba mängisid, sealt hakkas meeldima. Liverpool - Chelsea mängus loodan, et Klavanil läheb hästi, aga olen Chelsea poolt."

: Londoni Chelsea. "Kunagi väiksena mõtlesin, et võiks olla lemmik. Nägin, kuidas Frank Lampard ja Didier Drogba mängisid, sealt hakkas meeldima. Liverpool - Chelsea mängus loodan, et Klavanil läheb hästi, aga olen Chelsea poolt." Hobid: lugemine, videomängud (FIFA), mälumängud („Kuldvillak“ jms).

Mis on Eesti jalgpalli suurim derbi?

Minu arust Kalju - Flora. Kui mängijad lähevad platsile, siis on näha, et kõik tahavad võita. Isegi noorteliigades, mäletan, oli kõva andmine. Ja duubli treener Zaur [Tšilingarašvili] ütleb alati, et selle mängu lihtsalt peab võitma. Aastalõputurniiril oli ka kõige kõvem lärm just siis, kui see mäng algas.