Politsei otsis Narva-Jõesuus asuvast hooldekodust täna ennelõunal omavoliliselt lahkunud 26aastast Riho. Õhtul kella kümne ajal teatati politseist, et Riho on leitud.

"Anname teada, et Riho on leitud, temaga on kõik hästi ja politseipatrull toimetas ta tagasi hooldekodusse," teatas PPA pressiesindaja Kerttu Krall.

Politseid teavitati mehe kadumisest täna ennelõunal, misjärel edastati mehe isikukirjeldus kõikidele politseipatrullidele. Õhtul saabus politseinikele lisaks piirkonda kontrollima ka politseikoer.