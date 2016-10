Korvpalli Balti liigas on mängitud kuus mängu ning rõõm on tõdeda, et esimese nädala parimaks valiti Rapla Avise võõrleegionär Thomas van der Mars.

25aastane hollandlane mängis Rapla 91:77 võidumängus Keidanai Nevežise üle suurt rolli. Ta kogus Leedu meeskonna vastu 25 punkti ja 13 lauapalli, eksides kõigest kolmel väljakult viskel.

Sellega sai van der Mars kirja ka Balti liiga avanädalal kõige parema efektiivsusnäitaja (34). Kolme pügala võrra väiksema efektiivsuse sai Läti meisterklubi mängija Martinš Laksa, kes viskas Rakvere Tarva vastu 23 punkti.