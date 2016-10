Rio de Janeiro olümpiamänge kajastav raamat on valmis ning juba üheksandat korda peatoimetas spordi suurpidu kokku võtvat teost Gunnar Press.

"Pigem tundub natuke kobin, et me rohkem medaleid ei saanud," võttis Press raamatu esitlusel kokku oma olümpiamuljed. "Neli medalit on neli medalit, hea, et me nelja mehe kaudu need saime! Aga on täiesti müstiline, mis toimus nende taga. Kui Eestil on kergejõustikus korraga neli sportlast olümpiamängude esikuuikus! Seal ümberringi veel vehklejad, Nabi, Seim, kes lõpuks võib veel jumal teab, kui kõrgele tõusta, kui kõik need uriiniproovid on üle vaadatud. Kolja Novosjolov, Ingrid Puusta, Kati Tolmoff… Nad kõik tegid Eesti spordile au ja koondisena oli see minu meelest väga vägev!"

Esimest korda 1998. aasta Nagano talimängude raamatut peatoimetanud Press tõdes, et mingil määral on nende kokkupanek muutunud rutiiniks, kuid teisalt saab ta iga kahe aasta tagant spordiajakirjanduse seisust ülevaate. Mida Press meediapoole kohta rääkis, vaata juba videost!