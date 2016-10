Näotu punkti Toomas Hendrik Ilvese presidendipõlvele pani vaid kümnendiku tagasimaksmine EASilt turismitalu rajamiseks saadud 190 000– euro suurusest toetusest. Ärma ümber punutud skeemid jäävad Ilvest taagana saatma ka pärast Kadriorust lahkumist.

Muidugi, juriidiliselt on kõik korrektne – JOKK –, kuid riigipealt eeldame moraalseks majakaks olemist. Ehk asjad ei pea olema ainult juriidiliselt korrektsed, vaid need peavad ka näima korrektsetena. Ärmas toimunu ei jäta seda muljet. EASi ja Ilvese kokkulepe, et president ei pea enamikku rahast tagastama, on tehtud aastal 2012. Kahtlemata on kõnekas, et tehtud otsust hoiti siiani saladuses, sest salaleppe avalikustamisel oleksid etteheited saatnud presidenti peaaegu terve teise ametiaja.

Kuid varjus hoidmine tähendab sedagi, et osalised pidid olema kindlad – skandaal puhkeb igal juhul. Praegugi on sammud kavalalt ajastatud – Ilves lahkus presidendiametist ja Eestist ning seejärel tuli uudis, et ta tagastab EASile vaid kümnendiku saadud rahast, sest talus olla käinud tuhandeid külastajaid.

Kas aga EAS tohib selle summa üldse korstnasse kirjutada? Kuni sellise rahakasutuse õiguspärasust ei võeta uurimise alla, ei kao ka järgmistel üritajatel isu katsetada sarnaste skeemide elluviimist. Uurimisel selguks seegi, kas EAS tegi sellise otsuse omal algatusel või surve all. Tähelepanuväärne ja küsimusi tekitav on seegi, et presidendi kantselei ei näi teadvat või hoolivat, mis saab masinatest ja muudest vahenditest, mis on riigi kulul Ärmale muretsetud. Ei tahaks uskuda, et tegemist on järjekordsete lahkumiskingitustega, sest isegi JOKK-presidendi mõisa köis ei tohiks niimoodi lohiseda.

Ilves võiks aga oma näo säilitamiseks suurema osa summast vabatahtlikult tagasi maksta, sest ta kodu pole turismitaluna tegutsenud, kuigi ta ise pidi seal ööbimise eest maksma.