Johannes Mihkelsoni keskus plaanib Tartu ja Tartu valla piirimaile jäävale Raadile vangist vabanenute majutus- ja ühiskonnastamiskohta, mille kaudu hakkab vahetuste kaupa rahva sekka sulanduma korraga vähemalt kümme inimest. Seda hõredalt asustatud uuseramute piirkonnas, millest kiviviske kaugusel on juba niigi Lõuna-Eesti suurim kodutute varjupaik. See on asutus, mille liinibussi- ja kalmistulembeste elanike tõttu on nii mõnigi maksumaksja loobunud ühissõidukitest ja õhtuti Raadi surnuaial käimisest.

Nagu ikka, käib asjaajamine meie riigis nõnda, et plaanitava vabanenud vangide keskuse läheduses elavad inimesed said sellest teada täiesti juhuslikult, töömehe käest. Inimesed on marus, korjavad allkirju, pereisad kaaluvad naabrivalvepatrulli, emad mõlgutavad kolimismõtteid. Vallavolikogu on üksmeelselt sellise asutuse vastu.

Ometi ajab Mihkelsoni keskus kohalike elanike arvamusele vilistades asju edasi. Inimesed ütlevad, et tegu on proovikiviga. Kui Riigi Kinnisvara aktsiaseltsilt rendipinna saav keskus peaks tõesti pidulikult avatama, siis mis kodanikuühiskonnast me saame rääkida.

Hirmu tunda on Raadi elanikel aga põhjust, sest Tartus Räni linnaosas juba tehti samalaadne käik ja uude kallite korteritega majja pandi korteriomanike ägedast vastuseisust hoolimata elama psüühilise erivajadusega inimesed.