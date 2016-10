Rootsi õukond teatab kurba uudist: printsess Christina põeb leukeemiat.

Kuningas Carl XVI Gustafi neljast vanemast õest noorim on pidanud haiguse tõttu loobuma töökohustustest ja teistest ülesastumistest. Kuid niipea, kui tervis lubab, kavatseb 73aastane printsess, kel on abielust Tord Magnusoniga kolm poega, ametisse naasta. Ravi on juba alanud, kirjutab Iltalehti.

Printsess Christina on varemgi vähiga võidelnud: kuus aastat tagasi diagnoositi tal rinnavähk.