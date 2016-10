Tema leivanumbris olid juba ülikooliajal kolmepunktivisked, see näitaja pani ta ülikooli lõpetamise ajaks 37,8% visketäpsusega DePauli kõigi aegade tabelis üheksandale kohale.. Karjääri kogustatistika ütleb, et viskekäsi on tal tõesti päris hea, üldtabavus 0,7%, sh vabavisked 82,1%, lauapalle keskmiselt 2,3 mängust.

1993. aastal sündinud Robinson on pärit Texasest ja mängis USAs kahes erinevas ülikooli meeskonnas - kõigepealt North Texas Mean Greeni ridades, kuid liikus teisel aastal DePaul Blue Demonsi juurde.

Möödunud hooaja veetis mees Küprose esiliigas Omonia Nicosia meeskonnas, kus tegi 18 kohtumises kaasa keskmiselt 31 minutit, tabas kolmeseid 40,5% täpsusega, viskas 12,6 punkti ja võttis 5 lauapalli.Tänavust hooaega alustas ta Tšiilis, kus mängis CDU Catolica ridades. Kolmes kohtumises sai Robinson kirja keskmiselt 11,3 punkti ja 3,7 lauapalli.

"Seoses tähtsate euromängudega ja hetkel teadmatusega Joisi tuleviku osas võtsime vastu otsuse tuua oma ridadesse täiendus. Kindlasti on Robinsoni näol tegu teist tüüpi mängijaga kui Venky Jois, aga ta on siiski oluline täiendus meie edurivisse. Loodame, et ta sulandub kiiresti meeskonda ning on meile suureks abiks,“ sõnas mehe kohta lühidalt võistkonna peatreener Gert Kullamäe.