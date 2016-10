Tänapäeva jalgpallis on põhimõtteline vaidlus - kumb on parem, kas Lionel Messi või Cristiano Ronaldo? Ühe legendaarseima jalgpalluri Diego Maradona arvates pole kumbki teisest parem.

Argentiina jalgpallilegendi loetakse läbi aegade paremate hulka, kuid ka tema ei suuda otsustada ning öelda, kes on tänapäeva kahest suurimast superstaarist parim.

"Nemad kaks on kõikidest teistest palju paremad, aga Messi pole parem Ronaldost ja Cristiano pole parem Lionelist," ütles Maradona Hispaania spordiajalehele Marca. "Ronaldo näitab alati suurepärast hinge ja ausalt, ma ei jaksa enam korrata, et Messi ei pea võitma MM-tiitlit, et olla täielik fenomen.