Sulgpalli Eesti esireket Raul Must jõudis Hollandis maailmakarika etapil kaheksa parema hulka.

Eestlane kohtus India mängija Kashyap Parupalliga, kes on hetkel maailma edetabelis Mustast (BWF 47.) mitukümmend kohta tagapool 92. astmel. Tegu on siiski tugeva mängijaga, kes paar aastat tagasi oli maailma edetabelis esikümnes.

Must suutis tänases kaheksandikfinaalis hoida mängu enda kontrolli all ja võitis 21-18, 21-18.Veerandfinaalis on võistluseks kuuenda asetuse saanud Musta vastane prantslane Lucas Corvee või taanlane Emil Holst.

Eelmisel aastal jõudis Must Hollandi turniiril finaali.