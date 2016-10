Ärma talu ei olnud ainuke 2004-2006 jooksul EASilt toetust saanud turismiettevõte, millelt EAS raha tagasi küsis. Vahe on aga selles, et teistelt küsiti raha tagasi täiel määral.

“Kahest turismimeetmest – turismiobjektide rajamine ja turismitoodete turunduse toetamine – tehti 2004 kuni 2006 rahuldamisotsuseid kokku 48,” selgitas Õhtulehele EASi kommunikatsioonijuht Kadri Kütt. Nendest otsustas EAS, et lisaks Ärma talule ei ole veel kolm ettevõtet oma kohustusi täitnud ja peavad osa rahast tagasi maksma. Kommunikatsioonijuhi sõnul rikkus kaks neist kuludokumente, ent kolmanda puhul “jäid osad tegevused ellu viimata.”

Milles need osad tegevused seisnesid või millise ettevõttega täpselt tegu oli, ei soostunud EAS täpsustama. “Kuna toetusesaajad on oma nõuded EASi ees täitnud, siis nende huvides ei pea me võimalikuks konkreetseid nimesid esile tuua,” selgitas Kütt.

Umbes sarnaste sõnadega on räägitud aga ka Ärma talust. Näiteks võetakse 2012. aastal olukord kokku lausega: "EAS, lähtudes eelöeldust ning olles 15.03.2012 ärakuulanud Toetuse saaja arvamuse, on seisukohal, et kuna Toetuse saaja on osaliselt täitnud projekti eesmärgi, on põhjendatud tagasinõue summas 10% Projektile eraldatud toetusest."