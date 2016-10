19. korda toimunud loodusfotovõistluse jahisaak oli külluslik ja pildile õnnestus saada Eestis üliharuldane järvekaur ning muidu kehvasti portreteeritav väike vilgas metsnugis. Ka Vereta jahi saaklooma mäkra tabati mitme rakursi alt, nii et žüriil oli, mille seast valida.

Lisaks peaauhinnale jagatakse iga-aastaselt välja ka võistluse koostööpartnerite eriauhinnad:·

RMK auhind: Tarmo Mikussaare pilt metsnugisest·

Overalli auhind: Kaido Haageni veealune foto ahvenast·

Ajakirja Eesti Mets auhind: Tarmo Mikussaare põdrapilt·

Ajakirja Horisont auhind: Kaupo Kikkase puu udus·

Ajakirja Eesti Jahimees auhind: Aigar Kulli foto põdrast·

Ajakirja Eesti Loodus ja Fotoluksi auhind: Ingmar Muusikuse väike tüll ja sääsk·

Jahimeeste Seltsi auhind: Olavi Hiiemäe pilt mägrast ja kährikust·

Ilm.ee ja hotell Pesa auhind: Kaarel Vahtramäe foto metsise pesast munadega·

Looduse omnibussi auhind: Märt Haameri tabamus jagelevatest halljänestest·

Lemeks Grupi auhind: Kaarel Vahtramäe puu seest väljavaatav põhjatihane·

Nor-Est Woodi auhind: Jüri Etverki pildistatud metskits

Vereta jahti korraldavad RMK ja Overall Eesti AS. Vereta jahi näitus on avatud 14. oktoobrist 14. novembrini RMK Tallinna kontori (Toompuiestee 24) aatriumis esmaspäevast reedeni kella 9-18.

Näitus on külastajatele tasuta. Näitusel olevad pildid on prinditud Overallis.