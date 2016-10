Tundub, et korvpalliliigasse NBA on naasnud altkäe vabavisked! Houston Rocketsi mängija Chinanu Onuaku näitas, kuidas visata "memmekaid" vabaviskeid vägagi edukalt! Ülikoolis veedetud kahel aastal viskas 19aastane noormees vabaviskeid ainult 54,7% täpsusega ehk on mõistetav, miks ta otsustas altkäe viset proovida. Nii mõnedki vanemad mängijad võiks samuti selle tehnika peale mõelda!!