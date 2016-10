Õhtuleht käis täna külas Päästearmee supiköögis Paljassaares, kuhu on sööma tulnud erineva saatusega inimesed. Kohtasime kuldsete kätega ehitajat, kes hetkel elab autos ja garaažis, kuid sellest hoolimata peab lemmikuna 150-eurost tuhkrut! Sellest, kuidas maitseb supp endisele telefonioperatoorile ja miks vanahärra Viimsist on tulnud nii kaugele lõunatama, vaata lähemalt juba Õhtulehe videost!

Videos märgib üks meesterahvas, et süüa saab ainult dokumendiga. Supiköögi juhataja sõnul on tegemist linna sooviga, et pidada arvestust külaliste kohta.