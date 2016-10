Kohtumistel Taani peaministri ja parlamendi esimehega arutati samuti võimalusi Eesti ja Taani majanduskoostöö uuele tasemele viimiseks. „Taani on üks olulisemaid eksportpartnereid ning välisinvestoreid Eestis,“ ütles Rõivas Kopenhaagenis. „Avatud majandus ja avatud maailm on Taani ja Eesti ühistes huvides.“

„Me ei peaks aga piirduma üksnes koostööga üksikute riikide vahel, vaid seisma selle eest, et andmete vaba liikumine saaks Euroopa Liidu viiendaks vabaduseks,“ rõhutas Rõivas.

„Eesti on kasvanud teadmistepõhiseks innovatsiooni ja arendustegevuse keskuseks. Julgustan taanlasi kasutama paindlikkust ja uuendusmeelsust, mida Eesti ärikeskkond ja digitaalsed lahendused võimaldavad. Seda, et meie tegevusel on jumet kinnitab näiteks Nordea ja DNB panga hiljutine otsus luua pankade ühinemisel sündiv peakorter Eestis.“

Lisaks majandussuhetele ja Euroopa Liidu teemadele rääkis peaminister Rõivas Taani peaministri ja parlamendi esimehega julgeolekualasest koostööst. „Taani-Eesti kaitsekoostöö on pikaajaline ja tihe,“ ütles Rõivas. Peaminister rõhutas, et kaitsekulude hoidmine vähemalt kahel protsendil SKP-st on tähtis. „NATO Euroopa liitlased peavad panustama riigikaitsesse rohkem ressursse ning me ei peaks keskenduma lühiajalistele kuludele, vaid pikaajalistele hüvedele,“ sõnas Rõivas.

„Taani annab olulise panuse NATO kollektiivkaitsesse, sealhulgas oli Taani esimene riik, kes panustas NATO õhuturbemissiooni Ämaris.“

„Eesti ja Taani edasine kaitsetöö on oluline ning ühine väljaõppemissioon Iraagis aitab sellele kaasa,“ ütles Rõivas. Peaminister Rõivas tänas peaminister Rasmusseni ja parlamendi esimees Kjærsgaardi otsuse eest panustada Eestisse paigutatavasse NATO lahinggruppi.

Peaminister Rõivas esines hommikul Kopenhaagenis Taani Tööstuskoja äriseminaril sõnavõtuga, milles tutvustas Eesti e-riigi kogemusi. Samuti osaleb peaminister õhtul Taani tippjuhtidele suunatud kõrgetasemelisel loengute sarjal „Rise and Shine“ ja start-up ümarlaual koos äridelegatsiooni liikmetega.