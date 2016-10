Ott Tänak raporteerib aga, et tal on autoga probleemid. "Raske kiiruskatse, miski on autol viga, täpselt ei tea. Ilmselgelt ei saa midagi täna teha, aga katsel üritasin teha kõik, mida sain." Ralliraadiost antakse teada ka, et eestlase auto ümber on õlihaisu nii et midagi on Tänaku autol valesti!