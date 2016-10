Õhtuleht: Kas tõsiasi, et president Toomas Hendrik Ilves pidi Ärma talule eraldatud toetusest EASile tagasi maksma vaid 10%, on õiglane?

Kalev Kotkas, riigikogu liige, SDE: See uudis riivas kindlasti inimesete õiglustunnet. Kuid, kui on sõlmitud sääraste tingimustega lepingud, siis tuleb neid ka täita. Iseküsimus on, kes ja miks on aastaid tagasi sellised lepingud sõlminud. Seda tuleb aga küsida EASi käest.

Jaak Madison, riigikogu liige, EKRE: Tegemist on tüüpilise “juriidiliselt on kõik korrektne” elik JOKK käitumisega, mis aga kuidagi pole väärikas ega eetiline presidendile. Seda enam et president Ilves on pea kõikides Vabariigi aastapäeva kõnedes puudutanud korruptsiooni probleemi, kuid sellise käitumisega on ta kahjuks samaväärne maadevahetajate või Tallinna Sadama korruptantidega. Võib-olla tuleneb see asjaolust, et EAS-i toetust taotles ta ajal, kui oli veel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhtpoliitik ning paraku paistavad selle erakonna esindajad silma sahkerdamistega. Vähim, mida president Ilves oma maine heastamiseks teha saaks, oleks praegu saadava puhkusetasu ja lahkumishüvitise tagastamine riigile.